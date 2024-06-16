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値下げ‼️STRATHBERRY ショルダーバッグ ストラスベリー
商品番号 P95074765076
商品名

値下げ‼️STRATHBERRY ショルダーバッグ ストラスベリー
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 24,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8月購入してから二度使用しました。カーフレザー100％スペイン製取り外し可能なレザーとチェーンのストラップ付きマイクロファイバーライニングマグネットの留め具付きゴールドの金具箱あり。奥行き:9cm(3.5\")幅:27cm(10.6\")高さ:18cm(7.1\")重量:0.6kg(1.3lbs)チェーンの長さ:92cm(36.2\")チェーンの高さ:43cm(16.9\")ストラップの長さ:68cm(26.8\")ストラップの幅:4cm(1.6\")ストラップの高さ:31.5cm(12.4\")
http://narcologia.ru/goods/procurement851533.html
http://narcologia.ru/goods/update122795.html
http://narcologia.ru/goods/approximate759120.html

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