極美品　TORY BURCH エラ トートバッグ オールレザー デカロゴ A4

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商品詳細
【アイテム】TORYBURCH /トリーバーチトートバッグ ハンドバッグ ビッグロゴ ロゴ ワンポイント レザー 肩掛け バッグ カバン 希少 メンズ レディース A4仕事 通勤 【カラー】ブルー 青【サイズ】縦幅約30cm横幅約40cmマチ約16cmハンドル約43cm【仕様】内側 ファスナーポケット×1サイドポケット×2【購入先】鑑定済の正規品取り扱いのリユースショップ。真贋に問題はありませんが、万が一偽物であった場合は返金対応をさせて頂きますので、ご安心してご購入下さい。【状態】目立った汚れや擦れはなく、綺麗な商品になります。中古品ではありますので、完璧を求める方や、神経質な方のご購入はお控えください。【配送】簡易包装にて1〜2日程度で発送予定発送の際は小さく折りたたんで発送しますので、その際の折シワはご了承ください。仕事の都合で遅れる場合がありますので、ご了承ください。★即購入OK★★送料無料★★値引き交渉OK★ご不明点等ございましたらお気軽にコメント下さい♪✳︎お願い✳︎商品に不備がありましたら、【受取評価前】にご連絡をお願い致します。
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