純プラチナフリーリング

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商品詳細
ショップチャンネルにて昨年１０月ウエイトリスト待ちで購入したリングです。純プラチナ、サイズはフリーアジャスター付です。普段からリングをしないので、試したものの、付ける機会が無さそうです。よろしくお願いします。お値下げは少し対応返品は不可です。購入時の金額¥55,000材質···プラチナ
http://narcologia.ru/goods/slide697187.html
http://narcologia.ru/goods/competitive976581.html
http://narcologia.ru/goods/moisture738969.html
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