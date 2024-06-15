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純プラチナフリーリング
商品番号 U85660079012
商品名

純プラチナフリーリング
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 18,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ショップチャンネルにて昨年１０月ウエイトリスト待ちで購入したリングです。純プラチナ、サイズはフリーアジャスター付です。普段からリングをしないので、試したものの、付ける機会が無さそうです。よろしくお願いします。お値下げは少し対応返品は不可です。購入時の金額¥55,000材質···プラチナ
http://narcologia.ru/goods/slide697187.html
http://narcologia.ru/goods/competitive976581.html
http://narcologia.ru/goods/moisture738969.html

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