GUESS Tシャツ☆

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⭐︎GUESSGLITTERTRIANGLER3TEE⭐︎完売になった、GUESSオリジナルの定番ロゴTシャツです♡ロゴのメタリックが写真では、わかりにくいですが、実物は、グリッターとメタルプリントでゴージャスさと華やかさをプラスしてくれます◎文字がギラギラしていて、とても可愛いです。3回ほど着ました。Sサイズ身幅：38cm 肩幅：33cm袖丈：12cm 着丈：63cm裾幅：39cm※ストレッチあり ※裏地なし＜素材＞綿95％、ポリウレタン5％♯guess♯GUESS♯ゲス