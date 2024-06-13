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GUESS Tシャツ☆
商品番号 Q30282509050
商品名

GUESS Tシャツ☆
ブランド名 ゲス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎GUESSGLITTERTRIANGLER3TEE⭐︎完売になった、GUESSオリジナルの定番ロゴTシャツです♡ロゴのメタリックが写真では、わかりにくいですが、実物は、グリッターとメタルプリントでゴージャスさと華やかさをプラスしてくれます◎文字がギラギラしていて、とても可愛いです。3回ほど着ました。Sサイズ身幅：38cm　肩幅：33cm袖丈：12cm　着丈：63cm裾幅：39cm※ストレッチあり　※裏地なし＜素材＞綿95％、ポリウレタン5％♯guess♯GUESS♯ゲス
http://narcologia.ru/goods/unusable356974.html
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