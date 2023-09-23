【値下げ】コムデギャルソン美品Tシャツ

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コムデギャルソンスポーツのTシャツです。背中に大きくプリント、前には胸部分にロゴ。タイトめにスッキリ着れます。サイズは素人採寸ですが、以下参考ください。身幅44cm着丈50cm身丈60cm肩幅38.5cm袖丈18.5cm袖幅18.5cm裾幅47.5cmお気に入りだったのですが、サイズが合わなくなりました。タバコは吸いませんし、ペットなどもおりません。自宅保管の中古品であることをご理解いただける方のみご購入下さい。気になさる方は申し訳ありませんがご遠慮下さい。宜しくお願いします。#commedesgarcons#コムデギャルソン#CDG#DOVERSTREETMARKET#ドーバーストリートマーケット#junyawatanabe#ジュンヤワタナベ