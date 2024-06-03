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- 黒ワンピース《BACCA》サイズ1(S)
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商品詳細
BACCAのワンピースです。結婚式で2回着用しました。当方普段はMサイズですがサイズ1(S)でちょうどいいくらいふわりとしたシルエットです。●サイズ：タグ表記サイズ1(s)身幅60cm着丈87cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地ナイロン100%裏地ポリエステル100%●状態：汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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