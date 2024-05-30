soeur7 Tシャツ　スコットクラブ

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商品詳細
今期のsoeur7のTシャツです。色はグレージュのような色です。ゆったりとしているけど、ダボっとしすぎずキレイなシルエットになります。タグはつけていますが、試着を1度して1度洗濯しております。定価10500円サイズは8枚目参照ください。7枚目の写真はインせずに来た時の参考画像です。カラー···グレー
http://narcologia.ru/goods/Stanford341073.html
http://narcologia.ru/goods/flight726728.html
http://narcologia.ru/goods/approximate581420.html
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