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soeur7 Tシャツ　スコットクラブ
商品番号 E53817552199
商品名

soeur7 Tシャツ　スコットクラブ
ブランド名 スコットクラブ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今期のsoeur7のTシャツです。色はグレージュのような色です。ゆったりとしているけど、ダボっとしすぎずキレイなシルエットになります。タグはつけていますが、試着を1度して1度洗濯しております。定価10500円サイズは8枚目参照ください。7枚目の写真はインせずに来た時の参考画像です。カラー···グレー
http://narcologia.ru/goods/Stanford341073.html
http://narcologia.ru/goods/flight726728.html
http://narcologia.ru/goods/approximate581420.html

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