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エヌーenue ジャガードパフスリーブぺプラムトップスBEAMSTOMMOROW
商品番号 T29317561453
商品名

エヌーenue ジャガードパフスリーブぺプラムトップスBEAMSTOMMOROW
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Color:ブラックSize　:フリーサイズFabric:コットン54%,ポリエステル44%,ポリウレタン2%数年前に購入しました。何度か着用しましたがまだまだ綺麗にお使いいただけるかと思います(^^)傷や汚れはありません。小さく折りたたんで配送いたします。〔SIZE〕着丈:55/64cm身幅:47cm肩幅:30cm袖丈:28cm季節感···春、夏、秋
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