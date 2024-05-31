エヌーenue ジャガードパフスリーブぺプラムトップスBEAMSTOMMOROW

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商品詳細
Color:ブラックSize :フリーサイズFabric:コットン54%,ポリエステル44%,ポリウレタン2%数年前に購入しました。何度か着用しましたがまだまだ綺麗にお使いいただけるかと思います(^^)傷や汚れはありません。小さく折りたたんで配送いたします。〔SIZE〕着丈:55/64cm身幅:47cm肩幅:30cm袖丈:28cm季節感···春、夏、秋
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