バーバリーブルーレーベル トップス キャミソール 総柄 チェック柄

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バーバリーブルーレーベルトップスキャミソール総柄チェック柄コットンブラックホワイト[サイズ38]ブランドBURBERRYBLUELABELバーバリーブルーレーベル商品名キャミソール商品番号-カラーブラック/ホワイトサイズ(平置き採寸)：着丈 54.5cm 身幅 38cm 肩幅 -cm 袖丈 -cm 素材コットン 付属品-ランクABランクコメント薄シミ(写真参照)管理番号0925-d597y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます