美品⭐︎YAHKI ポーチ付き グレージュ バイカラー トートバッグ

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・ブランドYAHKIヤーキ・アイテムレザー 本革 グレージュ グレー ベージュ ボルドー ピンク バイカラー ポーチ取り外し可能 ビッグ トートバッグ 肩掛け 手提げ A4サイズ可能 書類 大容量 ボックス 荷物 ビジネス オフィス 通勤 旅行 マザーズバッグ 数ある商品の中からご覧くださり、誠にありがとうございます。大人気のYAHKIヤーキのレザートートバッグになります。ポーチに付いてるボタンで簡単に取り外し可能で、荷物を整理するには大変便利です。また落ち着いたグレージュのお色でファッションにも合わせやすく、中も暗めのピンクでチラリと見えて素敵です。状態も非常に良いですので、是非この機会にご検討くださいませ♪・サイズ横 32cm縦 25cmマチ幅 14.5cmショルダー高さ 19cmポーチ横 29cm縦 20cm厚さ 0.5cm内側ミニポケット×1素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。参考にしてサイズをご確認くださいませ。・状態目立つような傷や汚れ等は無く、レザーの状態も良いですので大変美品です。ただし状態は主観になってしまいますので、写真等をよくご確認いただき、ご理解いただいた上での購入をお願い致します。※USED品になりますので、新品同様を求められる方や細かい事が気になる方のご購入はご遠慮くださいませ。・発送梱包は緩衝材を使用し、傷等つかないよう丁寧に梱包させていただきます。出来るだけコンパクトに発送させていただきますのでご了承ください。・購入元大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。⭐︎その他気になる点やご質問等ございましたらお気軽にお声掛けくださいませ♪817437-287