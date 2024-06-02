HIROFU ハンドバッグ　未使用品

プレゼントでいただき、使おうとしましたが、荷物が多い私にはサイズが合わず、一度も使っていません。自宅保管品なのでご理解のある方。写真に写っている物のみ。再利用資材による簡易包装。既にお値下げしておりますのでお値引き不可です。



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