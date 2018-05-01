新品 箱付き】SAINT LAURENT イヴ・サンローラン 長財布 ...

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ご覧いただきありがとうございます。これはすべて真実の実物の写真です■ブランドSAINTLAURENT/サンローランサイズ：約19×9.5×2.5cm素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。【素材とカラー】素 材 ：レザーカラー ：黒 ブラック 金 ゴールド◾︎付属品箱、保存袋、カードです（写真の通り）●並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。スムーズな取引出来る方のみお願いします。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。注意新品、未使用品ですが、アウトレット品の為、国内製品と比べると品質的に見劣りする場合がございます。状態の良いお品を厳選し、お譲り致しております。(その分お安く値段を下げてご提供させて頂いております)お値下げも承っております^^何かご質問がありましたら、お気軽にお聞きください。※全て検品済みで特に問題ありません。 ご安心ください⑅◡̈*★即購入OK☺︎⭐️発送について⭐️原則24時間以内に発送します！諸事情により遅れる場合は事前に連絡いたします。