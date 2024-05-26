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- 【美品】io comme io イオコムイオ 七分丈ジャケット Mサイズ
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商品詳細
iocommeioイオコムイオ 七分丈ジャケット Mサイズ センソユニコ平置きサイズ着丈 約50㌢ フリル部分 約13.5㌢身幅 約46㌢袖丈 約36㌢袖幅 約8.5㌢☆クリーニング済みです。素材 麻100%日本製マツオインターナショナル株式会社センソユニコグレーの優しい麻生地のおしゃれな七分丈ジャケットです。シックな色合いですが、ふんわり可愛いいデザインです。素材の性質上糸の間隔にすき間があり、味わいのある生地です。着用回数は少なめ。目立ったダメージなどは見当たりません。今回クローゼット整理のため出品しました。自宅保管品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。着丈...ミドルカラー...グレー素材...麻フード...フードなし季節感...春,夏,秋
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