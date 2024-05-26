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【美品】io comme io イオコムイオ　 七分丈ジャケット　Mサイズ
商品番号 Y82122549698
商品名

【美品】io comme io イオコムイオ　 七分丈ジャケット　Mサイズ
ブランド名 センソユニコ
特別価格 税込 2,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

iocommeioイオコムイオ　七分丈ジャケット　Mサイズ　センソユニコ平置きサイズ着丈　約50㌢　　　フリル部分　約13.5㌢身幅　約46㌢袖丈　約36㌢袖幅　約8.5㌢☆クリーニング済みです。素材　麻100%日本製マツオインターナショナル株式会社センソユニコグレーの優しい麻生地のおしゃれな七分丈ジャケットです。シックな色合いですが、ふんわり可愛いいデザインです。素材の性質上糸の間隔にすき間があり、味わいのある生地です。着用回数は少なめ。目立ったダメージなどは見当たりません。今回クローゼット整理のため出品しました。自宅保管品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。着丈...ミドルカラー...グレー素材...麻フード...フードなし季節感...春,夏,秋
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