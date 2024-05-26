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ルイ ヴィトン 財布 新型 ポルトフォイユ サラ アマラント ヴェルニ
商品番号 K98378777671
商品名

ルイ ヴィトン 財布 新型 ポルトフォイユ サラ アマラント ヴェルニ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20,000円にお値下げさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いいたします！こちらのサイトで購入した長財布です。購入時は45000円で購入しました。1年くらい使用しました。色とデザイン気に入って買ったのですが、今では財布が重く感じるようになったので軽い財布を買いもとめました。大事に使用したので、綺麗です！どうぞ、宜しくお願いします。ルイヴィトンのお財布の紹介になります表面＝綺麗角＝綺麗★ベタはありません★ファスナー開閉はとてもスムーズです。お財布の中お財布を開いて上部に擦れありますが全体的に綺麗です＾＾小銭入れも綺麗です。イニシャルあり。付属品はありません。お財布のみの出品です。私が購入した時の方のコメントです↓【アマラント】一目でルイヴィトンと分かる高級感あるデザインです。ポルトフォイユサラモノグラムモノグラムアマラント製造番号刻印確認済みです。
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