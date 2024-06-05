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カルティエ マストタンク 純正尾錠 14mm ゴールド アンティーク 腕時計
商品番号 N55893510474
商品名

カルティエ マストタンク 純正尾錠 14mm ゴールド アンティーク 腕時計
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1847年の設立以来175年、パリのみならず世界を代表するメゾンであるCARTIER(カルティエ)が1919年に世に送り出した腕時計史上最高傑作の1つと言っても過言ではない不朽の名作マストタンクの純正ゴールド尾錠です。ルノー社製の戦車からデザインの着想を得て生まれたタンクシリーズの中でマスト＝\"美を愛する人に不可欠の持つべきもの\"というコンセプトの元、より広く世界的に認知されるきっかけとなったモデルでもあります。純正のゴールド尾錠のサイズ14mmでこのパーツを使いお手持ちのタンクに合わせて尾錠のみを付け替えたり、ベルトを付け替えたりする際に重宝するので常に需要の高いパーツですが尾錠のみの個体が中古市場で圧倒的に少ないこともあり探すと中々見つからないですのでお探しだった方はこの機会に是非ご検討下さい。アンティークの為、バネ棒の表面に経年劣化がございます。ベルトに通す部分で実際には見えない箇所ですのでご使用の際の見た目に影響はございませんが、気になられる方はバネ棒のみ安価で販売もされており簡単に交換も可能です。本体の裏面にも一部劣化がございますので、こちらも着用の際は隠れてしまう箇所ですが、ご購入前にご了承下さい。カラー...ゴールド
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