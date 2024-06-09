IENA ラミーフリルスリーブブラウス

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IENAイエナラミーフリルスリーブブラウスカラー···イエローサイズ フリーサイズ平置き採寸着丈 55cm身幅 52cm素人が計測はしてますので、多少の誤差はご了承願います。麻 100%定価 13200円着用回数 １回ハンガーにかけていましたので、多少の擦れ使用感あります。リネン特有のネップもあります。写真に載せてあります。✴︎お袖のフリルが大変可愛いお作りになってます。イエローも紺や白のパンツに合わせると綺麗めに着れます。これからの季節に活躍出来るとおもいます。発送の際はコンパクトに梱包しますのでたたみじわはご了承願います。以下HPよりIENA清涼感のある麻100％の素材で仕立てたブラウス。鮮やかなカラーも麻のドライな質感で取り入れやすい一枚に。今年らしい袖コンシャスなブラウスは一枚でスタイリングが決まる、便利なアイテム。気になる腕周りをカバーしながら、袖スリットから覗く肌が華奢見えを叶えます。手洗い可能なイージーケアも嬉しい#イエナ#スピックアンドスパン#ユナイテッドアローズ#シップス#ジャーナルスタンダードカラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···麻季節感···春、夏