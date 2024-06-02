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商品詳細
古着屋さんで購入したシャツです。古着に理解のある方にお願いしたいですm(__)m表面に写真5枚目のような汚れがございます。また、写真9.10枚目のように裏面にも似たような汚れがございます。裏面なので目立ちませんが気になる方はご遠慮ください！写真6.7.8枚目のような引きつりがあります。私は一度も着用していないので、どの傷や汚れも購入時からあるものです。サテンのような生地で、袖部分は透け感のある素材になっています。ボタンはバラのデザインです。大きめのサイズ感なので、メンズでもいけると思います。総丈約85cm身幅約59cm水彩タイダイオーバーサイズシャツピンクブルーイエローグリーン季節感···春、夏、秋袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···サテン
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