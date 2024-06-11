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URBAN RESEARCH Sonny Label 青ブラウス
商品番号 E16339657300
商品名

URBAN RESEARCH Sonny Label 青ブラウス
ブランド名 アーバンリサーチサニーレーベル
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。6月に購入し、1度だけ着用しました。写真の色味が違って見えますが実際のお色は公式写真と同様です。サイズFREE身幅49.5肩幅38.5着丈63袖丈30.5素材···コットンカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏、秋定価7920円
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