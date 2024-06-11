URBAN RESEARCH Sonny Label 青ブラウス

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ご覧いただきありがとうございます。6月に購入し、1度だけ着用しました。写真の色味が違って見えますが実際のお色は公式写真と同様です。サイズFREE身幅49.5肩幅38.5着丈63袖丈30.5素材···コットンカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏、秋定価7920円