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- ■マークジェイコブス■ショルダーバッグ
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商品詳細
スーツケース容量···0〜40Lカラー···ベージュ素材···コットン(キャンバス/帆布)数年前に購入、定価45000円前後でした2、3泊の旅行に適してると思います一度旅行で使用しましたその時に肩からのベルト（写真7枚目）と鞄の裏側にも少しスレができたと思います（8枚目）他に問題はありませんレディースで出してますがメンズでも大丈夫です
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle339366.html
http://narcologia.ru/goods/recycling691714.html
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