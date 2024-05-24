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サザビー　ショルダーバッグ
商品番号 J65708458042
商品名

サザビー　ショルダーバッグ
ブランド名 サザビー
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

百貨店のSAZABYで購入しました。牛革とハラコの組み合わせで3万ちょっとだったと思います。大事にしすぎて短時間の3回しか使わずすごくキレイな状態です。（ハラコの部分も毛羽立ちなくキレイです♫）子供が生まれて出番がなくなったので状態が良いうちにお譲りできればいいなと思います。◉ハラコの部分にシミのようなものが2ヶ所ありますが購入時からありました（写真8）。店員さんに聞いたところ天然皮革特有のもので元々だそうです。⚠️上記の状態で出品後、保管時にハラコの部分を痛めてしまい一部はげてしまいました（;;）写真9横　　30㎝高さ　20㎝幅　　15㎝※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。黒い革の部分の縁取りや持ち手などはしっかりした作りですが、モカ色の部分やハラコの部分は柔らかい為カッチリしすぎず、色々なコーディネートに使えます。存在感があります♫
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