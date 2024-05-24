ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
百貨店のSAZABYで購入しました。牛革とハラコの組み合わせで3万ちょっとだったと思います。大事にしすぎて短時間の3回しか使わずすごくキレイな状態です。（ハラコの部分も毛羽立ちなくキレイです♫）子供が生まれて出番がなくなったので状態が良いうちにお譲りできればいいなと思います。◉ハラコの部分にシミのようなものが2ヶ所ありますが購入時からありました（写真8）。店員さんに聞いたところ天然皮革特有のもので元々だそうです。⚠️上記の状態で出品後、保管時にハラコの部分を痛めてしまい一部はげてしまいました（;;）写真9横 30㎝高さ 20㎝幅 15㎝※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。黒い革の部分の縁取りや持ち手などはしっかりした作りですが、モカ色の部分やハラコの部分は柔らかい為カッチリしすぎず、色々なコーディネートに使えます。存在感があります♫
http://narcologia.ru/goods/cowpox214039.html
http://narcologia.ru/goods/moped344468.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador284406.html
ショルダーバッグ/レザー/ホワイト/無地
ナイロンショルダーバッグ
サザビー ショルダーバッグ - ネイビー×白 | フリマアプリ ラクマ
ショルダーバッグ/レザー/BEG
サザビー ショルダーバッグ | フリマアプリ ラクマ
LNN-05/ナイロンショルダーバッグ | ファッション通販 マルイウェブ ...
ＳＡＺＡＢＹ ショルダー - ショルダーバッグ
ショルダーバッグ/--/BEG
SAZABY（サザビー）の「HJS-01/ショルダー（ショルダーバッグ）」 - WEAR
ランキングや新製品 SAZABY サザビー ショルダーバッグ ショルダー ...
サザビー ショルダーバッグ ワンショルダー メッシュ チェック 肩掛け ブランド 鞄 レディース ブラウン SAZABY
SAZABY サザビー ショルダーバッグ 先着 51.0%OFF www.coopetarrazu.com
サザビー SAZABY バッグ ショルダーバッグ レザー ベージュ 牛革 ワン ...
http://narcologia.ru/goods/cowpox214039.html
http://narcologia.ru/goods/moped344468.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador284406.html
ショルダーバッグ/レザー/ホワイト/無地
ナイロンショルダーバッグ
サザビー ショルダーバッグ - ネイビー×白 | フリマアプリ ラクマ
ショルダーバッグ/レザー/BEG
サザビー ショルダーバッグ | フリマアプリ ラクマ
LNN-05/ナイロンショルダーバッグ | ファッション通販 マルイウェブ ...
ＳＡＺＡＢＹ ショルダー - ショルダーバッグ
ショルダーバッグ/--/BEG
SAZABY（サザビー）の「HJS-01/ショルダー（ショルダーバッグ）」 - WEAR
ランキングや新製品 SAZABY サザビー ショルダーバッグ ショルダー ...
サザビー ショルダーバッグ ワンショルダー メッシュ チェック 肩掛け ブランド 鞄 レディース ブラウン SAZABY
SAZABY サザビー ショルダーバッグ 先着 51.0%OFF www.coopetarrazu.com
サザビー SAZABY バッグ ショルダーバッグ レザー ベージュ 牛革 ワン ...