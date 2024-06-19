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【美品】SHURE SM58【おまけマイクスタンド付き】
商品番号 J87958170338
商品名

【美品】SHURE SM58【おまけマイクスタンド付き】
ブランド名 シュア
特別価格 税込 3,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊毎日100円づつ値下げされる様設定しております為、お値下げ承りません。2022年3月19日に新品で購入しました。片手で数える程度しか使っておらず美品です。購入当初の付属品全て(写真1・2・3枚目)と、別に買ったマイクスタンドをオマケにお付けします！(付属しなくても送料かわりません)本体の箱をパッキンで包み更に箱に入れて発送する予定です。その他お問い合わせありましたらコメントください。SHURESM58-LCEシュア　ダイナミックマイク新品価格　￥12,500～￥14,300#Shure#SHURESM58
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