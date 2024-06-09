MOUSSY コート

秋、初冬向きのコートです。サイズはSですがゆったりした感じです。着丈 約100センチこれからの時期にピッタリと思います。二年前に購入。季節感···秋、冬着丈···ミドルフード···フードなしお値引き可能なのでお問い合わせください^_^



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