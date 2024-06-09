希望価格に最終値下げ【パタゴニア】レトロ パイル ジャケット ボーイズ

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Boy’sRetroPileJacket(レトロパイルジャケットボーイズ)2〜3回キャンプで着用いたしました。多少の毛羽立ちがごさいます。キッズ用のXXLサイズです。※サイズはXXLがなかったため、XLを使用しています。また、ファスナーの引き手(キャンパス地のようなもの)は好みでカットしてしまいました。ご了承いただける方のみお願いいたします。ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。