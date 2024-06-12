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素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布ご覧いただきありがとうございます。2017年に韓国のロッテ免税店で購入した商品になります。購入後、半年くらいの使用で財布を変えたため比較的綺麗な商品と思います。半年は使用しましたので、多少のキズや汚れはあるかと思います。個人差がありますので、少しでも気になる方のご購入はご遠慮下さい。写真をご覧いただき興味のある方、よろしくお願いします。