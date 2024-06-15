ポロ ラルフローレン ベア Tシャツ 160 レディース

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ポロラルフローレン 160cmキッズの160cmですが、女性用のMサイズくらいです。実際子どもではなく私が着用しました。珍しいピンクのおめめぱっちりベアに一目惚れして、正規店にて2022年の夏頃購入しました。2、3回着用した為、使用感はあります。目立った傷、汚れなどはありません。サイズキッズ160cm身幅43cm着丈58cm※素人採寸ですので若干の誤差はご容赦下さい。あくまでも中古品であるとご理解いただける方のみお願いいたします。神経質な方はご遠慮下さい。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏