MARY TOKYO　オーストリッチ　パープル　ショルダーバッグ

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商品詳細
管理番号 15-12-35✿………………………………………………………✿・プロフィール、ご覧ください 割引やキャンペーンセールについてもプロフに記載ありますので、ご確認ください❤️・全品送料無料／24時間以内発送・コメントなしで即購入OK＼(^o^)／・ご質問は必ず購入前にお願いします✿………………………………………………………✿【商品アイテム】ブランド名▶MARYTOKYO季節感▶オールシーズン柄·デザイン·特徴▶オーストリッチ パープル 外ポケット✕2 内ポケット✕2 ショルダーバッグテイスト·シーン▶大人カジュアル 食事会 授業参観 保護者会 フォーマル色·カラー▶パープル 紫素材▶オーストリッチ レザー【サイズ】実寸（平置き採寸）：・タテ 22.5cm・ヨコ 24cm・マチ 5cm・ショルダー長さ(最長)122cm※平置き測定値：素人採寸の為表示より（-1～＋3cm）の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。【商品の状態】裏側が少しシミがありますが、パープルということもあり、模様のように見えて目立ちません。お腹側になるので外からは見えません。またショルダー紐に少し小さな傷があります。写真にてご確認ください。素人検品のため、万が一見落としがございましたら、何卒ご了承ください。あくまでも中古品のため、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。※大手リサイクルショップにて購入した正規品ですので、安心してお買い求めください(*^^*)✿———————————————✿今後も多数、バッグとアパレル商品を出品予定です(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)もし宜しければ、チェックしてみて下さい✩︎⡱↓↓↓#琥珀のバッグレディース#琥珀のアパレルレディース
http://narcologia.ru/goods/hesitantly518184.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln846402.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric896945.html
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