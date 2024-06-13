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MARY TOKYO　オーストリッチ　パープル　ショルダーバッグ
商品番号 V47503217035
商品名

MARY TOKYO　オーストリッチ　パープル　ショルダーバッグ
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号　15-12-35✿………………………………………………………✿・プロフィール、ご覧ください　割引やキャンペーンセールについてもプロフに記載ありますので、ご確認ください❤️・全品送料無料／24時間以内発送・コメントなしで即購入OK＼(^o^)／・ご質問は必ず購入前にお願いします✿………………………………………………………✿【商品アイテム】ブランド名▶MARYTOKYO季節感▶オールシーズン柄·デザイン·特徴▶オーストリッチ　パープル　外ポケット✕2　内ポケット✕2　ショルダーバッグテイスト·シーン▶大人カジュアル　食事会　授業参観　保護者会　フォーマル色·カラー▶パープル　紫素材▶オーストリッチ　レザー【サイズ】実寸（平置き採寸）：・タテ　22.5cm・ヨコ　24cm・マチ　5cm・ショルダー長さ(最長)122cm※平置き測定値：素人採寸の為表示より（-1～＋3cm）の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。【商品の状態】裏側が少しシミがありますが、パープルということもあり、模様のように見えて目立ちません。お腹側になるので外からは見えません。またショルダー紐に少し小さな傷があります。写真にてご確認ください。素人検品のため、万が一見落としがございましたら、何卒ご了承ください。あくまでも中古品のため、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。※大手リサイクルショップにて購入した正規品ですので、安心してお買い求めください(*^^*)✿———————————————✿今後も多数、バッグとアパレル商品を出品予定です(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)もし宜しければ、チェックしてみて下さい✩︎⡱↓↓↓#琥珀のバッグレディース#琥珀のアパレルレディース
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