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LOUIS VUITTON長財布　美品
商品番号 P46536415726
商品名

LOUIS VUITTON長財布　美品
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年ほど前に茨城県の百貨店、正規店で購入しました。ほとんど使用していませんが、自宅保管をしていましたので、usedにご理解いただける方に。購入の際はプロフィールをお読みください。
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