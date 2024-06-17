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マイケルコース ショルダー　バッグ　美品
商品番号 X14274224719
商品名

マイケルコース ショルダー　バッグ　美品
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 6,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クローゼットにて保管しておりましたが特に傷や汚れはありません。素人保管の為ご理解頂ける方のみ宜しくお願いします♪色はブラックで金具はシルバーです♪
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