マイケルコース ショルダー　バッグ　美品

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商品詳細
クローゼットにて保管しておりましたが特に傷や汚れはありません。素人保管の為ご理解頂ける方のみ宜しくお願いします♪色はブラックで金具はシルバーです♪
http://narcologia.ru/goods/composite282754.html
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