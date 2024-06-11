リーバイス　ビンテージ　オーバーオール / Levi’s Overalls

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商品詳細
2020年にアトモスで買ったリーバイスのオーバーオールです。XSサイズ表記ですが、ゆったりフィットなので実際S/Mサイズくらいのサイズ感のイメージです。着用回数は5回程度です。綺麗に着ていたので目立った汚れや傷は見当たりませんが、古着ですのでご理解いただける方のみご購入お願いします。カラー:ビンテージブラック#リーバイス #リーバイスオーバーオール #オーバーオール #ビンテージ #levis#levisoveralls#overalls#vintagestyle#vintage
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