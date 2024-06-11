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六角花結び編み 山葡萄 かごバッグ やまぶどう 山ぶどう カゴバッグ 持ち手 籠
商品番号 L61006018333
商品名

六角花結び編み 山葡萄 かごバッグ やまぶどう 山ぶどう カゴバッグ 持ち手 籠
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 11,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】(約)幅27.5cmx高さ18cmx奥行12.5cmほど【編み方】六角花結び編み【重さ】約560g【素材】やまぶどう　　　巾着素材：綿麻商品管理番号99003
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