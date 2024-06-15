◼未使用に近い　正規品　グッチ　長財布

◼直営店や大手質店で購入したもので全て鑑定済みの確実に正規品になります❗❗◼グッチ GUCCI 長財布 PVC レザー ベージュ 黒 ブラック シェリーライン GG【サイズ】横約19cm 縦約10.5cm【仕様】小銭入れ1札入れ2カードポケット12ポケット3シリアルナンバーあり◼グッチの長財布になりますほとんど使わずに保管していた商品になります、非常に綺麗な状態です♫【備考】即購入大歓迎です。あくまでもUSED品にになりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。【梱包、発送について】梱包はプチプチに包み梱包資材またはダンボールに入れての発送になります。綺麗に丁寧に梱包させて頂きます♫ 発送は当日、または翌日になります。



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