Kiesel Osiris Burl-top / 7弦

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メーカー：Kiesel・モデル名：Osiris(サイラス）OS-7７弦 スペシャルトップ材オーダー品仕様・ボディトップ：バールウッド７A （オプションJeffセレクト）・ボディバック：ブラックリンバ（チャンバーボディオプション）・カリフォルニアバースト（オプション）、ナチュラルサイドバック（オプション）・ネックウッド：ウォールナット、パープルハート、メイプルの７P・指板：ロイヤルエボニー・フレット：EVOGOLDミディアムジャンボ・インレイ：アバロン・PU：KieselLithiumHumbucker（ポールピースカラーオプション）・付属品：オリジナルソフトケース、調整用レンチ・その他の追加オプション：ヴォリュームトーンノブ（アバロン仕様）、・ゴールドシャドーロゴ、トレモロシステム※2023年5月完成品のため新品にかなり近い状態です。※Kieselギターへの直接オーダー品になります。（中古購入ではございません）※新品に近い状態ですがあくまで中古ということを理解の上ご購入をお願いします。非喫煙、ペットなし、