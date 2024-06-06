シャネル キャビアスキン 三つ折りコンパクト財布

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ブランド:CHANEL品目:三つ折り財布素材:キャビアスキン付属品:ギャランティカード商品状態✔角に少しスレ、内側に小傷があります。✔表面は目立つ大きい傷は無し✔ボタンホック開閉不備無し大人気のシャネル、キャビアスキンの三つ折りコンパクト財布です。高級感のあるキャビアスキンでカード入れやポケットもあり使いやすい商品です(¨̮⋆)【サイズ】横約15cm/縦約10.5cm(折り畳み時)/幅約2cm素材キャビアスキン金具ゴールド✔シリアルナンバー:8245562こちらでお譲り頂き当方は未使用です。とても丁寧な出品者様で細かい情報入手やお写真を多数掲載済みでした。娘に購入しましたがこちらのサイズは使用しないとの事ですので綺麗なうちに出品させて頂きます。シリアルナンバーシール内側にしっかり貼り付いておりますがお写真ですとぼやけてしまいます(\u003e\u003c)お写真の追加やご質問ありましたらお気軽にコメントお願い致します。中古品、素人検品ですので神経質な方は御遠慮ください。その為お安く出品させて頂いております事ご了承くださいませ。良きご縁をお待ちしております☆。.:＊・゜財布形/開け口···三つ折りカラー···ブラック