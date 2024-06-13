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エルベシャプリエ トートバッグ Herve Chapelier 707GP
商品番号 U25309534132
商品名

エルベシャプリエ トートバッグ Herve Chapelier 707GP
ブランド名 エルベシャプリエ
特別価格 税込 32,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルベシャプリエ　707GPMASTICARGENT約横上部38.5cm/下部20.5cm×縦22cm×幅19cm持ち手の長さ：約27.5cm重量：約410g新品未使用タグ付き試し持ちもしていません。保存袋お付けします。MASTICARGENTは再入荷するたびに売り切れる人気色です♡持ち手は軽く曲げてお送りする予定です。お値下げ交渉はご遠慮ください。〈参考〉直営店販売価格96,800円(税込)
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