ご覧くださりありがとうございます。スカーフ大判PIERREBALMANシルク100%カラー 赤みのあるベージュサイズ 128.5㎝正方形数回使用し、自宅で保管してありました。傷や汚れなどはないと思います。大判なので、マフラーのように首元に巻いての使用はもちろん無地のコートの上から羽織ってポイントにしたりと使用範囲広く使っていただけると思います。シルク100%なので暖かく肌触りもとても良いです。これからの季節、冷房対策など一年を通して使っていただけます。自宅保管品、中古品である事をご理解いただける方ご購入お願い致します。



スカーフ大判PIERRE BALMAN silk100% - マフラー/ショール



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