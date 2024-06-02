エルメス カレ スカーフ ムッシュー＆マダム レア HERMES

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商品詳細
お値下げしました❣️エルメスのカレ90スカーフ「MonsieuretMadame(ムッシュー＆マダム)」シルク100%ピンクxホワイトxブラックデザイナーBaliBarret(バリ・バレ)\u003cMonsieuretMadame/ムッシュー＆マダム\u003eほとんどお見かけしないピンクで、HERMESのバーキンやベルトなど、HERMESのアイテムが人目で分かり、とても素敵です。購入後は、室内で試した程度なので、少し畳みシワなどありますが、美品だと思います。HERMESのお箱に入れて配送させて頂きます。神経質な方やジャッジの厳しい方は、購入をご遠慮くださいますように、お願い致します。#エルメス#カレ#スカーフ#レア#バーキン
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