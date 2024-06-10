ロエベ LOEWE カゴバック

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ロエベLOEWEかごバックサイズ・・・スモール去年、銀座店で購入しました。正規品です。今年1シーズン使用致しましたが綺麗な状態です。もう使用しないため出品します。取手の部分少し汚れがあります。神経質な方はご遠慮ください。発送時、購入時に入れてあった巾着をお付けいたします。即購入可。