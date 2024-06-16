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【MMMさま専用】エルエルビーン　シリンダートート　ベージュ
商品番号 C47567402447
商品名

【MMMさま専用】エルエルビーン　シリンダートート　ベージュ
ブランド名 エルエルビーン
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはMMMさま専用出品となりましたので他の方はご購入いただけません。申し訳ございませんがよろしくお願い致します。ご覧いただき誠にありがとうございます^^こちらはエルエルビーンのシリンダートートのベージュとなります。このお色は現在販売されてないためお探しの方いかがでしょうか？モノグラムをLLBeanと入れてもらいましたがなかなか使う機会がないため届いたそのままの包装で保管しておりました。エルエルビーンではモノグラムを入れてもらいますとタグはおそらく付いていなかったと思われますが未開封のため定かではございません。その旨ご了承いただける方のみお願い致します。安心のらくらくメルカリ便にてご発送致します。よろしくお願い致します^^
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