POWERFLEX スタビ ブッシュ BMW MINI R55〜R57

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商品詳細
★即購入OK★BMWMINIR55R56R57用POWERFLEX製フロントスタビライザーブッシュの出品になります。品番:PFF5-102-235適合:BMWMINIR55R56R57画像4枚目の赤丸箇所。スタビライザー径23.5mmに適合。らくらくメルカリ便の宅急便コンパクトで発送致します。#POWERFLEX#パワーフレックス#PFF5#スタビライザー#アンチロールバー#ARB#ブッシュ#23.5mm#23.5ミリ#BMW#MINI#R55#R56#R57
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