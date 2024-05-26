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POWERFLEX スタビ ブッシュ BMW MINI R55〜R57
商品番号 W25105289960
商品名

POWERFLEX スタビ ブッシュ BMW MINI R55〜R57
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 2,614 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★即購入OK★BMWMINIR55R56R57用POWERFLEX製フロントスタビライザーブッシュの出品になります。品番:PFF5-102-235適合:BMWMINIR55R56R57画像4枚目の赤丸箇所。スタビライザー径23.5mmに適合。らくらくメルカリ便の宅急便コンパクトで発送致します。#POWERFLEX#パワーフレックス#PFF5#スタビライザー#アンチロールバー#ARB#ブッシュ#23.5mm#23.5ミリ#BMW#MINI#R55#R56#R57
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