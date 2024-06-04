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JB64 ジムニー　ショックアブソーバー　1台分
商品番号 V95047254315
商品名

JB64 ジムニー　ショックアブソーバー　1台分
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新車JB64ジムニーから外したショックアブソーバー1台分4本になります走行20km程度しか走っていません新車外しではありますが多少の汚れ傷はありますJB23にも流用可能のようです
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