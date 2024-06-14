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日産　オートマ　クリッパーリオ　NV100 ガンメタ　23年式
商品番号 A69981929062
商品名

日産　オートマ　クリッパーリオ　NV100 ガンメタ　23年式
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 112,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボディタイプ···軽自動車年式···平成23年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···11万キロ代車体番号下3桁　281日産クリッパーリオNV100オートマチックガンメタ車検24年4月　まだあります。初年度登録平成23年走行距離11万キロ代車検時不具合等なくブレーキパッド交換済み4w切り替えナビ装備ETC装備ペット無し喫煙者無しキーレスルーフキャリア内装綺麗な方かと思います。
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