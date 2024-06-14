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BLITZ DSC プリウス PHV ZVW52 電子制御　減衰力コントローラー
商品番号 H63511456992
商品名

BLITZ DSC プリウス PHV ZVW52 電子制御　減衰力コントローラー
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 8,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

電子制御　減衰力コントローラーBLITZZZ-RDSCFourプリウスPHVZVW52今年初めに新品を購入し5ヶ月位の使用で某ディーラーにて取外して頂きましたが中古品の為に使用傷やゴムの劣化が有る事が御座います。コントローラー、本体ユニット、電源ハーネス、フロントリア接続ハーネス2本、モーターハーネス4本、取説のみで画像に写っている物がすべてになります。使用や取付けに際して必要な物が有れば購入者様にてご用意して頂き神経質な方、良品をお探しの方のご購入はご遠慮願います。商品名や説明に車種名を記載する事が有りますがあくまで参考車種の為に商品詳細や適合に関しては画像やメーカーHP等にて必ず購入者様にてご確認ください。適合トラブル防止の為、商品のサイズ、長さ、詳細など適合に関するご質問にはお答えいたしません。外す前までは問題無く作動していましたが適合違いやすり替え防止等の為に購入後の不良や保証に関するお問い合わせには、一切対応しておりませんので、予めご了承下さい。出品しているすべての商品につきまして、メルカリでは先着順の為、○○様専用にした場合いでも一番早い購入者様を優先し領収書の発行や原則的に値引き交渉には対応しておりません。値引き交渉のコメントの返信は控えさせていただきます。ご快諾いただきますようお願いいたします。
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