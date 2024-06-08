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Z1 玉虫ライン ステッカーセット 新品
商品番号 K85996097285
商品名

Z1 玉虫ライン ステッカーセット 新品
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 7,560 円
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商品詳細

(品番ST042)●ラミネート（印刷物の保存性を高める為のフィルム）は信頼の３Ｍ（軽い３Ｄ曲面対応）の物を使用しておりますので貼りやすく耐性にも強くなっております。●シートは国内一流メーカーのしっかりした厚みの再剥離可能なシートを使用しております。（すぐに破けてしまうペラペラなシートではございません。）●ラミネート貼っておりますので上からクリアーを吹いてご使用して頂いても全然平気です。●透明の転写シート付きで貼りやすく位置合わせしやすくなっております。●ペインターと何度も試行錯誤して丁度良い厚みのシートと耐久と曲がりやすさ重視のラミネートで仕上げております。●発送まで3日から5日ほどお時間頂きますのでご了承の上購入お願いします。※値引き交渉や取り置き交渉などは致しておりません。※即購入ＯＫです！発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。定休日など記載していますのでプロフ読んで頂いてからのご購入宜しくお願いします。検）#旧車#カスタム#絶版車#レア#デカール#ステッカー#ホンダ#カワサキ#スズキ#ヤマハ
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