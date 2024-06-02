Aesop イソップ　ポストプードロップス　旧ボトル　スポイトタイプ

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商品詳細
Aesopのトイレ用消臭剤モデルチェンジする前の旧タイプのボトルで、スポイトで吸い上げて使用します。ストックで新品未使用にて保管していましたが、現在使用中の物の使用頻度が減ったため、整理のため出品します。プチプチに包み、ゆうパケットプラスで発送予定です。値下げ不可。
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