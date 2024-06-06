doTERRA　アーボビテ　5mL　【2本】

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商品詳細
☆ミント☆ドテラショップの商品はこちらから↓↓↓#ミントドテラショップドテラ正規品、新品、未開封品。♡ドテラ アーボビテ 5mL♡【2本セット】北米の先住民に愛されてきた「命の木」。衣類の防虫や清潔を守ると注目のヒノキチオールが主成分。心ほぐれる深い木の香りです。サシェ（香り袋）に垂らしてタンスに。消費期限2028年★スキンケアにプラス。肌を整える明るい印象へ。参考価格 5300円ミントエッセンシャルオイルアーボビテ☆ミント☆ドテラショップの商品はこちらから↓↓↓#ミントドテラショップdoTERRAｄｏＴＥＲＲＡdoTERRA
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