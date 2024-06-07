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【未開封】セイクレッドフランキンセンス
商品番号 S88564588093
商品名

【未開封】セイクレッドフランキンセンス
ブランド名 Svital
特別価格 税込 6,944 円
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商品詳細

購入しましたが、使用していないので出品します。新品未使用未開封品ですが、自宅保管していましたことをご理解の上、ご検討お願いします。内容…15ml希望小売価格…23,584円ヤングリビングヤングリヴィングエッセンシャルオイルアロマオイルアロマ以下ホームページよりボスウェリアサックラという種類の樹木から採取される良質なフランキンセンス。オマーンにあるヤング・リビングの蒸留施設で蒸留されています。精神を高め、深い瞑想をしたいときにお勧めです。
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ヤングリビング　セイクレッドフランキンセンス - 5ml

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キャップに落書きあり☆新品未開封☆ヤングリヴィング☆セイクレッド ...

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