ハタ乳酸菌 2g×30包　1箱　新品未使用

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。ハタ乳酸菌2g×30包×1箱新品未使用品です。賞味期限：2024年11月31日【商品の説明】1包に約300億匹の乳酸菌を凝縮/生きたまま凍結乾燥/LCHハタ乳酸菌/アメリカFDA登録/世界特許24ヶ国以上主な仕様原産国:日本内容量:2g×30包×1箱【お召し上がり方】1日1包を目安に、水またはぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。【ご注意】体質によりあわない時は、ご使用をおやめください。個包装、開封後はなるべく早くお召し上がりください。直射日光・高温多湿を避けて保存してください。商品の発送は外箱から出して、商品と一緒に外箱もたたんで、ゆうパケットポストにて発送いたします。※お値引きできません。予め、ご了承下さいますようお願い致します。※返品不可となります。予め、ご了承の上、ご注文お願い致します。サプリメント形状...粉末
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