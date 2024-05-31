ドットール・ヴラニエス AMBRA アンブラ リフィル 詰め替え 500ml

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商品詳細
Dr.VranjesのAMBRA〈アンブラ〉リフィル500mlです。新しいキャップが特徴の新デザインです。ドットール・ヴラニエスディフューザーガラスボトルに詰め替えてご使用ください。内容:500ml✅バンブースティックは付属しません。ゆうパケットプラスでの発送になります。一部地域を除き、発送日から2-4日でのお届け予定になります。商品を専用ダンボールに入れ防水対策をして発送します。商品説明:アンバー独特の優美で洗練された香りが際立つオリエンタルノート。アイリスやラバダナムが紡ぎ出す、落ち着いた気品あふれる香り。#ドットールヴラニエス#Hiroakiショップ商品一覧3種類の出品者バッジを取得中です！
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