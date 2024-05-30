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Hismile v34 ハイスマイル ホワイトニング　歯磨き粉２本セット
商品番号 I91823117226
商品名

Hismile v34 ハイスマイル ホワイトニング　歯磨き粉２本セット
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Hismilev34ColourCorrectorSerumハイスマイルホワイトニングコレクター30ml歯磨き粉２本セット⚫︎アイスピーチティー⚫︎スイカ2023/8月にシドニーにて購入【新品未使用】ホワイトニングに加え口臭効果も兼ね揃えた、いまTikTokでも話題の簡単ホワイトニングです。・毎日の歯磨き時にセラムでブラッシングするだけ・黄ばみを除去＆付着防止効果・使用後は、唇や舌に色が残ることもありません・セラムには臭いや味がなく使いやすいです【歯磨き粉の種類】⚫︎アイスピーチティー⚫︎スイカストロベリーマンゴーミントこちらからお選びください。他のHismaileの商品とのセットをご希望の方はコメントください。【材料】成分:グリセリン、水/水、ソルビトール、水和シリカ、キシリトール、ポリソルベート80、セルロースガム、ハッカ油、フェノキシエタノール、スクラロース、ピロリン酸四ナトリウム、Cl17200/D\u0026C赤色33号、Cl42090/FD\u0026C青色1号、エチルヘキシルグリセリン。【使用方法】　毎日の歯磨きの際に、2ポンプを歯ブラシに直接つけ、　歯磨き同様にブラッシング後、よくすすいでください。#hismile#ハイスマイル#ホワイトニング#tiktokでバズってる
http://narcologia.ru/goods/competitive112181.html
http://narcologia.ru/goods/update92495.html
http://narcologia.ru/goods/kindness17405.html
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