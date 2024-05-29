ハーブ健康本舗 シボヘール 120粒 2袋セット

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商品詳細
『シボヘール』は、体重（BMI）・お腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）・ウエスト周囲径を減らす機能性がある葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）を主成分（機能性関与成分）としたダイエタリーライフサポートサプリメントです。葛の花由来イソフラボンには、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能がありますので、肥満気味な方、BMIが高めの方、お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方におすすめです。賞味期限2025/08
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ハーブ健康本舗 シボヘール 120粒入り [機能性表示食品] 葛の花由来イソフラボン配合 サプリメント
シボヘール 120粒入り（ 30日分 ）ハーブ健康本舗 肥満気味な方の体重 お腹の脂肪 内臓脂肪 皮下脂肪 を減らすのを助ける 葛の花由来イソフラボン 配合 [ 機能性表示食品 ]（ご案内手紙付き）
シボヘール 120粒入り（ 30日分 ）3袋セット ハーブ健康本舗 肥満気味な方の体重 お腹の脂肪 内臓脂肪 皮下脂肪 を減らすのを助ける 葛の花由来イソフラボン 配合 [ 機能性表示食品 ]
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シボヘール
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